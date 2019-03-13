Кострома, 13 марта, 2019, 16:38 — ИА Регнум. В Костроме сложилась ситуация, которая вызывает острое возмущение у сотен горожан. С начала марта патолого-анатомическое отделение областной больницы не успевает вовремя проводить вскрытия тел умерших граждан, в морге образовались более чем недельные очереди.

Cdc.gov Морг

Находящиеся в трауре люди не могут похоронить родственников в соответствии с православными нормами. Родственники умерших каждый день приходят в морг, чтобы узнать сделано ли вскрытие. Нередки случаи, когда родственники умерших были вынуждены несколько раз переносить дату похорон.

«Мы хотим, чтобы всё было как надо. Попрощаться надо с умершим на третий день. А не ждать, пока он пролежит в морге неделю, весь почернеет, что потом и гроб не открыть. Это беспредел, честное слово», «Бабушка у меня умерла третьего числа. Похоронили мы её буквально девятого. И то, это грандиозных усилий стоило. Но есть люди, у которых… девятый день бы уже справлять, а у них ещё даже тела не получены, и они не знают, что с этим делать», — цитирует местных жителей K1news.

По информации KostromaToday, «помещения областного морга забиты телами — упакованные в полиэтиленовые мешки они лежат прямо на полу, а не в холодильных камерах».

Областной департамент здравоохранения объясняет ситуацию последствиями реформ в медицине:

«Ранее вскрытие проводили две организации — морг областной больницы и учреждение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время эти полномочия переданы в патолого-анатомическое отделение областной больницы, где вскрытие производят семь специалистов», — отметили чиновники.

Медики отмечают, что скандальная ситуация сложилась не по их вине. За год количество вскрытий выросло на 20% из-за обязательного исполнения федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Патологоанатомы не справляются с выросшими нагрузками. По словам главврача Костромской областной клинической больницы Михаила Алексеева, нагрузка на персонал морга «значительно превышает все рекомендуемые нормативы».

Реагируя на многочисленные жалобы, глава области Сергей Ситников поручил проверить морг и в кратчайшие сроки нормализовать его работу. «При подтверждении неправомерности действий сотрудников — виновных уволить, а материалы по выявленным нарушениям — направить в правоохранительные органы».

ИА REGNUM отмечает, в ряде костромских СМИ была опубликована информация, что в морге уверяют, что «чётко прописанных сроков проведения патолого-анатомических исследований ни в одном законе не прописано. Поэтому говорить о том, что тела вскрывают невовремя — неправильно».

Приказ Министерства здравоохранения России от 6 июня 2013 г. «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий» содержит следующую норму:

«Патолого-анатомическое вскрытие проводится в срок до трех суток после констатации биологической смерти человека».