Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 16:45 — ИА Регнум. На дамбе в Финском заливе после наводнения, которое произошло на подступах к Петербургу 9 марта, возникли гигантские навалы льда от разрушенного водой ледового поля. Об этом 13 марта сообщила Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений.

Дарья Драй ИА REGNUM Навалы льда на пляже в Зеленогорске (Санкт-Петербург)

Как рассказали в Дирекции, во время субботней непогоды сильнейший западный ветер, порывы которого достигали 30 м/с, разрушил ледовое поле толщиной 35 см с внешней стороны дамбы, и огромная ледяная масса под действием воды и ветра навалилась на Комплекс защитных сооружений.

«Максимальный навал льда зафиксирован на финской стороне дамбы Д-3. Несколько километров ледовой стены выросло по кромке защитной дамбы. После проведенных замеров <…> определена максимальная высота навалов — 9,5 метра», — сообщили в Дирекции КЗС.

Напомним, масштабный навал льда возник в эти же дни на Золотом пляже в Зеленогорске, на северном берегу Финского залива. Местные жители говорят, что увидели это редкое зрелище впервые. Городские службы пытаются ослабить «ледник», покрывший песчаный пляж.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы резкого подъема воды рано утром 9 марта створки судо-и водопропускных сооружений на дамбе были закрыты, судоходство вблизи Петербурга прекращено. К середине дня в связи с ослаблением натиска стихии затворы были полностью открыты, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено.

Таким образом, 9 марта 2019 года в Санкт-Петербурге с помощью КЗС было успешно предотвращено 16-е морское нагонное наводнение.