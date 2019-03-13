Кадыров: В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей
Грозный, 13 марта, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Конгрессу США на требование отследить его зарубежные активы. Он отметил, что никаких активов за рубежом никогда не имел.
«У меня никогда не было и нет никаких активов ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в Америке. В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам», — написал чеченский лидер на своей странице в телеграм-канале.
Кроме того, Кадыров прокомментировал предъявляемые обвинения по ходу расследования убийства Бориса Немцова, которые также лежат в основе новых законопроектов санкционного характера в отношении России.
«Авторы проекта не скрывают, что добиваются изменения в худшую сторону политики Дональда Трампа в отношении России. В качестве повода выбрано расследование убийства Бориса Немцова. Лично мне ставится в вину, что называл Заура Дадаева патриотом России и не верил в его виновность», — считает Кадыров.
При этом он отметил, что ему «абсолютно нет никакого дела до мнения и решений Конгресса США».
«Я также неоднократно заявлял, что знаю Заура Дадаева как настоящего патриота России. Я имел и имею полное право на такое мнение, так как видел его в боевой обстановке, когда в тяжёлом бою были уничтожены около 15 особо опасных террористов. Я и сейчас не верю в его виновность в убийстве Бориса Немцова. Это моё твёрдое убеждение, которое буду высказывать, если даже конгресс примет сто один проект», — заявил глава Чечни.
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Напомним, в декабре 2017 года Рамзан Кадыров был включен в санкционный «список Магнитского» из-за нарушений прав человека в Чечне. По мнению минфина США, в республике имеют место нарушения в сфере свободы вероисповедания, выражения мнения, собраний, права на справедливый суд и проведения демократических выборов.
В ответ на это решение США Кадыров заявил, что гордится тем, что «неугоден спецслужбам США», так как они не могут простить ему то, что он «посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб».
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