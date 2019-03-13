Грозный, 13 марта, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Конгрессу США на требование отследить его зарубежные активы. Он отметил, что никаких активов за рубежом никогда не имел.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«У меня никогда не было и нет никаких активов ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в Америке. В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам», — написал чеченский лидер на своей странице в телеграм-канале.

Кроме того, Кадыров прокомментировал предъявляемые обвинения по ходу расследования убийства Бориса Немцова, которые также лежат в основе новых законопроектов санкционного характера в отношении России.

«Авторы проекта не скрывают, что добиваются изменения в худшую сторону политики Дональда Трампа в отношении России. В качестве повода выбрано расследование убийства Бориса Немцова. Лично мне ставится в вину, что называл Заура Дадаева патриотом России и не верил в его виновность», — считает Кадыров.

При этом он отметил, что ему «абсолютно нет никакого дела до мнения и решений Конгресса США».

«Я также неоднократно заявлял, что знаю Заура Дадаева как настоящего патриота России. Я имел и имею полное право на такое мнение, так как видел его в боевой обстановке, когда в тяжёлом бою были уничтожены около 15 особо опасных террористов. Я и сейчас не верю в его виновность в убийстве Бориса Немцова. Это моё твёрдое убеждение, которое буду высказывать, если даже конгресс примет сто один проект», — заявил глава Чечни.

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Напомним, в декабре 2017 года Рамзан Кадыров был включен в санкционный «список Магнитского» из-за нарушений прав человека в Чечне. По мнению минфина США, в республике имеют место нарушения в сфере свободы вероисповедания, выражения мнения, собраний, права на справедливый суд и проведения демократических выборов.

В ответ на это решение США Кадыров заявил, что гордится тем, что «неугоден спецслужбам США», так как они не могут простить ему то, что он «посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб».

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