Архангельск, 13 марта, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Сегодня глава администрации Архангельска Игорь Годзиш провел ежегодную пресс-конференцию. Вопросы журналистов касались самых разных тем: от состояния дорог до сохранения памятников архитектуры. Мэр согласился, что нерешенных задач в городе остается очень много, но отметил, что возможности городской власти не так велики, как хотелось бы.

Артем Келарев Мэр Архангельска Игорь Годзиш

Существенную роль в сдерживании городского развития играют долговые обязательства. Об этом градоначальник сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

ИА REGNUM : Игорь Викторович, на пресс-конференции вы сказали, что долг города по судебным решениям составляет 8,5 млрд рублей. Какова его структура?

Игорь Годзиш: Порядка пяти миллиардов — это решения по предоставлению жилья горожанам, проживающим в аварийных домах. Около трех миллиардов — вопросы, касающиеся дорог. Есть также вопросы, связанные со школами — обеспечение пожарной безопасности, строительство ограждений вокруг зданий и так далее.

ИА REGNUM : Удается сокращать сумму долга?

Игорь Годзиш: Еще недавно долг составлял примерно 12,5 млрд рублей. Динамика хорошая: в год примерно по миллиарду рублей нам удается закрыть. Уменьшать сумму долга получается, главным образом, за счет привлечения средств бюджетов вышестоящего уровня — федерального и регионального. Очень неплохо год назад нам помогла область в 2017 году с финансированием ремонта дорог. В этом году объем инвестиций в дорожную отрасль (строительство и капитальный ремонт) превысит 500 млн рублей. Деньги пойдут, в том числе, на выполнение судебных решений. Кое-что удается решить, привлекая бизнес.

ИА REGNUM : Есть прогноз по ликвидации долга?

Игорь Годзиш: У нас есть целая программа по формированию устойчивости бюджета, но четко спрогнозировать статистику нельзя. Если в апреле будет принято решение по программе переселения, то в мае сможем спрогнозировать, сколько судебных решений мы закроем. В программе числятся 354 дома и значительная их часть связана с исполнением судебных решений.

К слову, благодаря федеральному законодательству с недавних пор есть отдельная статья для решения жилищной проблемы: если мы не можем своевременно исполнить судебное решение по переселению гражданина из аварийного жилья, он может пойти в суд и за неисполнение решения с муниципалитета взыщут 50−80 тысяч рублей в пользу этого гражданина. Когда этот вопрос был на стадии обсуждения, мы говорили, что будем вынуждены снимать эти деньги с инвестиционных проектов.

ИА REGNUM : Можно назвать долг по судебным решениям главным фактором, сдерживающим развитие Архангельска?

Игорь Годзиш: Да, это так. Но это не единственная задача городской власти. В ближайшее время в рамках проектного комитета города будет рассматриваться проект по некоему переформатированию плана развития Архангельска. Мы планируем уйти от точечных решений в городской застройке и снять логистические ограничения для развития бизнеса.

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