Ханты-Мансийск, 13 марта, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Инициатива снижения планки штрафного случая за превышение скорости движения транспортного средства с 20 км/ч до 10 км/ч вызывает сомнения. Законодателям стоило бы вместо этого обсудить введение скоростных ограничений с привязкой к категории автомобиля и году его выпуска, а также к системам безопасности, установленным на транспортных средствах, высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Adrian Pingstone Дорожные камеры

Он отметил, что нельзя допускать снижение планки ответственности за превышение скорости до 10 км/ч. Шаги ради пополнения бюджета в ущерб интересам водителей — это не тот путь, по которому следует идти. Кроме того, «буфер» в 20 км/ч был и остается неплохой защитой от недобросовестного или некорректного использования камер фиксации скорости, считает эксперт.

«Этот «буфер» позволял многим избежать необоснованного привлечения к ответственности. Подушка безопасности в 20 км/ч — это как минимум стремление к справедливости. Все прекрасно понимают, что нарушений в использовании камер фиксации много, но суды просто закрывают на это глаза при обжаловании постановлений. Доказать свою правоту практически невозможно. Где-то настройки были неправильными, где-то установка камеры произошла не в соответствии с инструкцией по эксплуатации», — поясняет юрист Орест Мацала.

И приводит в качестве примера случай с некорректной работой камер видеофиксации в Волгограде по ул. Ангарской, 137. Скорость транспортных средств там определялась неправильно из-за нарушения настроек техники. Из-за многочисленных жалоб водителей Госавтоинспекции пришлось проверять технику, отменять штрафы.

Причём в массе своей автомобилисты терпеливо мирятся с несправедливым начислением штрафов. Многим проще заплатить и не обременять себя обжалованием, тратя уйму времени в судах, констатирует юрист.

«Кроме прочего, следует понимать, что состояние дорог, качество автомобилей, пассивные и активные системы безопасности автомобилей за последние 10 лет вышли на иной качественный уровень. Те ограничения скорости, которые содержатся в десятом разделе Правил дорожного движения, безнадёжно устарели. Планку нужно повышать. Законодателю стоит обсудить введение скоростных ограничений с привязкой к категории автомобиля и году выпуска, а также к системам безопасности, установленным на транспортном средстве», — пояснил эксперт.

Орест Мацала высказал уверенность, если исходить из запроса на справедливость, то подобные инициативы должны иметь общественный резонанс и активно обсуждаться, а не возникать волевым решением сверху.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ГИБДД Михаил Черников поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости. Сейчас в России действует норма: если автолюбитель превысил скорость на 20 км/ч и менее, то его не штрафуют. Но в Минтрансе и в МВД начали говорить об отмене этого лимита или его понижении до 10 км/ч.