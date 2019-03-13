Москва, 13 марта, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Методика, по которой в России высчитывается индекс потребительских цен, сомнительна и заставляет задуматься о том, как в действительности обстоит дело с инфляцией. Об этом 13 марта корреспонденту ИА REGNUM заявила экономист Алла Дворецкая, комментируя сообщение Министерства экономического развития РФ о том, что повышенный НДС перестал влиять на рост инфляции.

Петр Грузинский. Рынок (фрагмент). 1864

«Большинство экспертов действительно сходятся во мнении, что в первом квартале эффект от повышения НДС был рынком усвоен, — сказала Дворецкая. — Однако сам уровень инфляции и то, как он подсчитывается, вызывает сомнения. Индекс потребительских цен составляется по не совсем репрезентативному набору товаров и услуг. Можно сказать, что он архаичный, так как там, например, не учитываются услуги по предоставлению мобильной связи и так далее. А это во многих городах серьёзная статья расходов. То есть считают по таким товарам и услугам, которые дорожают не сильно и отражают консервативную и усреднённую структуру [потребления]. Сама методика ИПЦ вызывает сомнения и заставляет задуматься о том, так ли у нас всё хорошо с ценами. Я склоняюсь к мысли, что реальный уровень инфляции в РФ находится в районе 8,5%. Это не чрезмерная инфляция, но на фоне европейских стран она очень высокая».

Кроме того, экономист предположила, что по итогам 2019 года официальная инфляция в РФ будет в районе 6−7%, а реальная — около 9%.

Напомним, как сообщило 13 марта Министерство экономического развития РФ, темпы роста цен возвратились к показателям 2018 года, что, по мнению экспертов министерства, свидетельствует о том, что повышение НДС с 18% до 20% прекратило влиять на темпы инфляции.