Москва, 14 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 14 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о культивировании наркосодержащих растений, сообщает ИА REGNUM.

Проект закона направлен на организацию полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений.

Полный цикл производства наркотических анальгетиков центрального действия предполагает культивирование разрешенных сортов наркосодержащего растения мак снотворный (Papaver somniferum L, в сельскохозяйственной практике — масличный мак, в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года — опийный мак) с высоким содержанием алкалоидов опия (морфин, тебаин, кодеин), переработку маковой соломы в активные фармацевтические субстанции и производство наркотических лекарственных препаратов.

В правительстве отмечают, что создание на территории РФ производств полного цикла (включая выпуск субстанций), в первую очередь, социально значимых лекарственных препаратов из номенклатуры перечня ЖНВЛП является приоритетным направлением в развитии фармацевтической отрасли. В Российской Федерации зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (9 из них включены в перечень ЖНВЛП), при этом все они производятся из импортных фармацевтических субстанций. Таким образом, импортозамещение обезболивающих лекарственных препаратов жизненно важно для обеспечения национальной безопасности, подчеркнули авторы.

Предполагается, что с принятием закона правительство РФ будет определять разрешенные для культивирования сорта наркосодержащих растений, требования к сортам и условиям их культивирования, а также порядок, форму и сроки предоставления ежегодных отчетов о местоположении и площади земельных участков, используемых для культивирования наркосодержащих растений.

В комитете Госдумы по охране здоровья отмечают, что потребуются изменения в Уголовный кодекс в части введения уголовной ответственности за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений.