Ярославль, 13 марта, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля ответила градозащитнице Елене Богдановой о статусе Александра Асриянца в органах городской власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сама Богданова.

City-yaroslavl.ru Александр Асриянц (в центре) на совещании в мэрии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году возникла коллизия — Асриянц подписывал документы как заместитель мэра Ярославля по вопросам имущественной и правовой политики. Однако в самой мэрии заявляли, что он является не заммэра, а советником.

Елена Богданова также получила ответ за подписью заместителя мэра Асриянца. Проверку по этому поводу она попросила провести прокуратуру. В ответе, подписанном заместителем прокурора Ярославля Любовью Созиновой, должность Александра Асриянца также не называется.

При этом прокуратура написала, что ответ был подписан «уполномоченным лицом» мэрии Ярославля. Оснований для принятия мер реагирования нет. Это означает, что Асриянц имел право подписываться заместителем мэра, то есть он им и является. Об этом же говорят и источники ИА REGNUM, близкие к органам городской власти.

Коллизия с отрицанием мэрией статуса Асриянца объясняется тем, что его назначение на момент появления сообщений об этом не было «согласовано» в правительстве области.

Сейчас такое согласование, по всей видимости, получено. Александр Асриянц активно работает в мэрии, в том числе на общегородских совещаниях сидит в ряду других заместителей мэра. При этом на сайте органов городской власти в разделе «структура мэрии» должность «заместитель мэра по вопросам имущественной и правовой политики» остается вакантной.

Прокуратура отказалась как-либо комментировать результаты проверки. Елена Богданова написала в прокуратуру заявление, в котором просит ознакомиться с материалами проверки. Она хочет своими глазами увидеть приказ о назначении чиновника.