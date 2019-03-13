Рубль не реагирует на санкции США
Москва, 13 марта, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 13 марта, рубль продолжит дорожать по отношению к доллару США и евро несмотря на увеличивающийся шум вокруг санкционного давления Америки. Целевым уровнем покупки сохраняется уровень 64 по доллару и 73 по евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.
Так, Палата представителей США 12 марта приняла сразу четыре законопроекта, направленные против российских властей. Согласно нововведениям, разведка США должна подготовить доклад о личном капитале и активах президента РФ, должна быть проведена «оценка политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО», санкционный список должен быть увеличен из-за дела Бориса .Немцова, а также законодательно оформлен запрет признания Крыма российским.
«С одной стороны, новости для рубля исключительно негативные, но с другой стороны, валютные спекулянты уже привели к выпадам Америки и не реагируют на них в моменте. Да, частично как фактор слабости национальной валюты эти новости нужно учитывать, но не стоит ждать распродажи рубля в ближайшие дни», — пояснил эксперт.
Технические препятствия для роста рубля также не рассматриваются как серьезный аргумент, чтобы открывать продажи, так как есть простое правило технического анализа и заключается оно в следующем: «Чем большее количество раз цена касается уровня и пытается его пробить, тем более вероятен прорыв». Другими словами: «Стучите, и вам откроют».
«Относительно рынка энергоресурсов и его влияния на рубль оптимистичных оценок не стоит строить. Пока что корреляция присутствует, но для того, чтобы с уверенностью принимать фактор как сигнал для покупки/продажи национальной валюты. Зависимость одного актива от другого должна быть длительной, а этого сейчас нет», — отметил Стариков.
Читайте также: Рубль приближается к сильному уровню поддержки