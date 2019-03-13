Москва, 13 марта, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 13 марта, рубль продолжит дорожать по отношению к доллару США и евро несмотря на увеличивающийся шум вокруг санкционного давления Америки. Целевым уровнем покупки сохраняется уровень 64 по доллару и 73 по евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Так, Палата представителей США 12 марта приняла сразу четыре законопроекта, направленные против российских властей. Согласно нововведениям, разведка США должна подготовить доклад о личном капитале и активах президента РФ, должна быть проведена «оценка политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО», санкционный список должен быть увеличен из-за дела Бориса .Немцова, а также законодательно оформлен запрет признания Крыма российским.

«С одной стороны, новости для рубля исключительно негативные, но с другой стороны, валютные спекулянты уже привели к выпадам Америки и не реагируют на них в моменте. Да, частично как фактор слабости национальной валюты эти новости нужно учитывать, но не стоит ждать распродажи рубля в ближайшие дни», — пояснил эксперт.

Технические препятствия для роста рубля также не рассматриваются как серьезный аргумент, чтобы открывать продажи, так как есть простое правило технического анализа и заключается оно в следующем: «Чем большее количество раз цена касается уровня и пытается его пробить, тем более вероятен прорыв». Другими словами: «Стучите, и вам откроют».

«Относительно рынка энергоресурсов и его влияния на рубль оптимистичных оценок не стоит строить. Пока что корреляция присутствует, но для того, чтобы с уверенностью принимать фактор как сигнал для покупки/продажи национальной валюты. Зависимость одного актива от другого должна быть длительной, а этого сейчас нет», — отметил Стариков.

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