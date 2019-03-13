Балтийск, Калининградская область, 13 марта, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Истребители Су-27, Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота провели ночные учебно-тренировочные полеты над морем и безориентирной местностью. В ходе тренировки отрабатывались, в частности, атаки по воздушным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники противника. Об этом сообщили 13 марта в пресс-службе Балтфлота.

Mil.ru Су-30СМ

Летчики разыграли воздушный бой с самолетами условного противника в небе над Балтикой и принуждение к посадке воздушного судна — нарушителя госграницы РФ. Роль «чужих» самолетов выполнили экипажи Ан-26 военно-транспортной авиации.

«Во время учебного боя были отработаны элементы сложного пилотажа, в том числе «Бочка», «Горки» с наклоном до 60 градусов, «Форсированные развороты». Отдельным тактическим заданием для экипажей стала посадка на условно зараженный аэродром в темное время суток», — рассказали на флоте.

Как сообщалось ранее, в начале марта текущего года экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота отработали тактику уничтожения отряда боевых кораблей условного противника.