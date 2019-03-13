Москва, 13 марта, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Те четыре законопроекта против российских властей, в том числе против президента РФ Владимира Путина, которые 12 марта были приняты палатой представителей Конгресса США, пока не несут в себе существенных ограничений для функционирования как российской экономики в целом, так и отдельных её сегментов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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«Меры направлены в основном на выяснение доходов руководства страны и ближайшего окружения, исследование роли президента РФ в расследовании убийства Бориса Немцова и т. д.

При этом каких-то фактических санкционных мер, которые могли бы быть ощутимыми, предложенный пакет законопроектов пока не предусматривает», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Соединенных Штатов приняла четыре законопроекта, которые направлены против российских властей, в том числе против президента РФ Владимира Путина.

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