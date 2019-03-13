Каракас, 13 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Отгрузка нефти госкомпании Petroleos de Venezuela SA возобновлена во всех портах Боливарианской Республики. Об этом сообщает 13 марта Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Перебои в подаче электроэнергии парализовали нефтяной экспорт Венесуэлы в конце первой декады марта. До блэкаута Венесуэла производила около 1,1 млн баррелей в сутки, тогда как в 2014 году — 2,4 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне политического кризиса в Венесуэле власти США ввели санкции против нефтяной госкомпании страны PDVSA. Президент Николас Мадуро распорядился перенести офис PDVSA из Лиссабона в Москву.

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