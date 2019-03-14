Вильнюс, 14 марта, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Предстоящие выборы президента Литвы вновь дают повод задуматься о причинах возникновения в этой стране именно такой, антироссийской политической системы. Почему свернуть с выбранного пути литовским политикам будет крайне сложно, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Ярас Валюкенас.

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490–1500

Любая попытка очистить историю независимой Литвы от лжи и пропагандистских штампов встречает упорное сопротивление в верхах самого литовского политикума. Ситуация парадоксальная: литовская независимость, выросшая из стремления к «миру, правде, порядку и свету», как было сказано в декларации движения «Саюдис», превратилась в свою полную противоположность.

Книга Витаутаса Петкявичуса «Корабль дураков» подробно описывает события января 1991 года в Литве и указывает прямых виновников гибели гражданского населения возле вильнюсской телебашни. Факты, изложенные в книге Петкявичуса, требуют независимого расследования, но как раз его в рамках существующей в Литве системы представить себе нельзя. Узкий круг лиц, железной хваткой удерживающий в стране власть, понимает, что независимое расследование может обнаружить такие «скелеты в шкафу» у каждого из них, после которых дело не ограничится простым изгнанием из политики. А нагнетание антироссийской истерии является для литовского политического истеблишмента той стезей, которая оправдывает их действия. А тем временем построенное на лжи государство скатывается в депрессию и обезлюживание.

Читайте статью Литва — «Корабль дураков» продолжит свое плавание и другие статьи Яраса Валюкенаса о литовской политике.