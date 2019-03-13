Барнаул, 13 марта, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Внесенной на рассмотрение правительства «Концепции осуществления госполитики в области противодействия табаку», о которой в своем выступлении перед членами Совета Федерации сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай, ещё нет в свободном доступе, отметил кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся в СМИ информацию о том, что к 2050 году потребление населением табака должно сократиться до 5%, он пояснил:

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«Похоже, концепции, о которой идет речь, нет в свободном доступе. Нашел на сайте Минздрава РФ с таким названием только концепцию на 2017—2022 годы. Там целью является снижение распространенности потребления табака до 25% к 2022 году. В принципе, достаточно реалистичная Концепция. А целевые ориентиры, озвученные заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем, вызывают недоверие в плане их достижимости. В США удалось снизить распространение потребления табака с 42% до 15% за 50 лет. Навряд ли Россия может пройти этот путь быстрее».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Министерство здравоохранения РФ внесло на рассмотрение российского правительства антитабачную концепцию, рассчитанную до 2030 года, известил членов Совета Федерации замглавы профильного ведомства Олег Салагай. По его словам, согласно этой концепции, до 1 декабря 2019 года министерство должно разработать законодательные акты в области противодействия табаку с тем, чтобы к 2050 году его потребление сократилось до 5%. А в дальнейшем и вовсе будет рассмотрен вопрос о поэтапном выведении табачной продукции из оборота.