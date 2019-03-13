Москва, 13 марта, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Выпавший в Москве снег растает к 17 марта, когда средняя суточная температура воздуха будет выше нуля. Об этом сообщает «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна

Утром 13 марта высота снежного покрова в столице превысила 20 см. Так, на ВДНХ сугробы были высотой 23 см, а в Тушино — 35 см.

Днем 14 марта потеплеет до +3…+4 °С, а к 17 марта средняя суточная температура воздуха станет положительной, отмечают синоптики.

«И от вновь выпавшего снега в Москве не останется и следа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на погоду в Москве продолжают влиять небольшие, но активные циклоны. К 14 марта ожидается резкое похолодание — до минус 10 градусов ночью. Днем 13 марта в столице −3…−1 °С, местами небольшой снег.