Кишинёв, 14 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Возможность «быстрого решения проблемы Приднестровья» считает возможной президент Молдавии Игорь Додон. Почему молдавский президент именно сейчас решил поднять тему Приднестровья и как российское руководство рискует «по инерции» поддержать план, идущий вразрез с волей народа Приднестровья, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Kremlin.ru Игорь Додон

На референдуме, прошедшем в Приднестровской Молдавской Республике в 2006 году за независимость и последующее присоединение к России высказалось 97,1% приднестровцев, а против — только 3,4%. Прошло 12 лет, и вот уже президент сопредельной Приднестровью Молдавии Додон заявляет о «благоприятной международной обстановке» для проведения в жизнь диаметрально противоположного решения — присоединения Приднестровья к Молдавии.

При этом условия такого шага скромно Додоном замалчиваются, но, судя по уточнению, что это решение должно понравиться и Евросоюзу, и США, речь идет о полной сдаче российской (и исходной Приднестровской) позиции по данному вопросу. Идет ли речь о полном фиаско российских дипломатических усилий или о подтасовке в заявлении Додона? Ведь президент Молдавии заявляет, что его план «очень хорошо воспринят на Востоке и на Западе».

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