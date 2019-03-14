Варшава, 14 марта, 2019, 06:21 — ИА Регнум. Военная база США на территории Польши, о необходимости которой так много говорили польские официальные лица, до сих пор остается камнем преткновения для американских политиков и военных. Почему тема военной базы, становящаяся все более информационно токсичной, может сыграть негативную роль в польской внутриполитической стабильности, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Конгресс США поручил Пентагону предоставить отчет о возможном строительстве постоянной военной базы США в Польше, а 1 марта сего года истек срок предоставления этого отчета. Но никакой информации так и не появилось, причем о «польской базе» не желают говорить политики, принадлежащие к разным лагерям американского истеблишмента, равно как и сами военные.

С одной стороны, Польшу пытались обнадежить различными заявлениями об увеличении числа солдат США на ее территории, как это заявила недавно американский посол Джорджетт Мосбахер. Но с другой стороны, эти заявления дезавуированы позднейшими комментариями других американских политиков. Как было и в этом случае, когда поправку внес официальный представитель Пентагона Эрик Пахон. Польские политики, сделавшие ставку на усиление военного присутствия США в Восточной Европе, могут дождаться момента, когда события повернутся в противоположную сторону, о чем уже заговорили в польской экспертной среде. Как заявил бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев, возможно, «Россия, заключив союз с Германией и Францией, разберется со странами, мешающими ей строить евразийский блок». А если и США в какой-то момент станет не до антироссийской повестки — что тогда делать Польше?

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