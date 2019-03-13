Польша, США и Украина говорят на языке русофобии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Польша нашла в протесте фермеров «российский след»;
- В США одобрен законопроект, направленный против Путина;
- В Киеве заявили о готовности защищаться от России и Венгрии;
- Совфед отправил закон о запрете хостелов на доработку;
- Волгоградский депутат исключён из партии за слова об «алкашах».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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