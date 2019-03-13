Джибути, 13 марта, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Джибути с целью поддержания отношений между странами. Последний раз глава Франции посещал Джибути лишь в 2010 году.

Elysee.fr Эммануэль Макрон в Джибути

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, во время своей поездки президент Макрон назвал Джибути историческим партнером и стратегическим союзником Франции.

По словам региональных специалистов, отношения между Францией и Джибути улучшились за последние месяцы. Также отмечается, что сегодня отношения между странами стали намного крепче по сравнению с предыдущими годами. Как подчеркнули специалисты, все это стало возможно благодаря усилиям, предпринятым Эммануэлем Макроном.

После проведения переговоров с главой Джибути Исмаилом Омаром Геллехом, президент Франции посетил лагерь французских вооруженных сил численностью более 1500 военнослужащих, который является одним из крупнейших французских военных подразделений в Африке.