Нью-Дели, 13 марта, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что на грядущих парламентских выборах население Индии будет выбирать из двух опций: действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди или хаос. Об этом сообщило индийское новостное издание «Хиндустан».

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Заявление Аруна Джейтли стало выпадом в сторону оппозиционной коалиции. В своем блоге министр финансов подчеркнул, что так называемый большой альянс оппозиции представляет собой «хлипкий хаотичный альянс, состоящий, в свою очередь, из нескольких противоборствующих коалиций». По мнению Аруна Джейтли, ни одна из оппозиционных партий не способна добиться существенных успехов на грядущих выборах, а «большой альянс оппозиции» не обладает стабильным сплоченным ядром.

Министр финансов также выступил с критикой ключевых оппозиционных лидеров. Он заявил, что главы оппозиционных партий «амбициозны, эгоистичны и воинственны», что существенно повышает шансы альянса на провал. Арун Джейтли также подчеркнул, что Рахул Ганди, председатель оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) и основной политический оппонент Нарендры Моди, является «посредственным лидером, невежество которого пугает».

Напомним, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.