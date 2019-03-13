Калининград, 13 марта, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Калининградской области за два года будет дополнительно подготовлено сто логопедов и дефектологов. Такое решение, сообщает сегодня, 13 марта, пресс-служба регионального правительства было принято во время встречи в Калининградской областной Думе с руководством общественных организаций, помогающих детям с ограниченными возможностями здоровья.

Шапаев Федор Васильевич. Сельский врач. 1964

В 2019 году запланировано открытие новых стоматологических кабинетов в нескольких гимназиях и школах. Новое помещение должно появиться и в Детской областной больнице. В рамках направления «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образования» планируется открытие девяти центров помощи родителям и детям.

Также планируется открытие набора для детей с ограниченными возможностями здоровья в семи организациях профессионального образования. В пресс-службе регионального правительства уточняют, что полный список учреждений и специальностей появится в течение месяца.