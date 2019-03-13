Исламабад, 13 марта, 2019, 19:10 — ИА Регнум. Министр финансов Пакистана Асад Умар заявил, что Индия использует Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в политических целях.

Abbas dhothar Мохаммед Али Джинна на купюре в 1000 пакистанских рупий

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Асад Умар обвинил Индию в том, что та использует свое положение сопредседателя объединенной группы по Азиатско-тихоокеанскому региону, чтобы бороться с Пакистаном. По словам Умара, в его министерство поступали сообщения о том, что Нью-Дели оказывает давление на участников Группы, чтобы добиться решения, неблагоприятного для Исламабада. Министр призвал лишить Индию этого поста и продолжить рассмотрение вопроса об исключении Пакистана из «серого списка» организации.

Напомним, что 22 февраля международное агентство ФАТФ, которое борется с отмыванием денег и финансированием терроризма, высоко оценило успехи, достигнутые Пакистаном. Несмотря на это, Пакистан не был исключен из так называемого «серого списка» организации.