Москва, 13 марта, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Заявление МИД Японии о неприемлемости российских учений на Курилах — это дежурный дипломатический обмен шпильками. Учения 500 российских военнослужащих с применением 70 единиц техники, даже без привлечения авиации и флота, никакой угрозы для Японии представлять не могут в принципе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Это батальонный уровень, причем не требующий даже увеличения островного гарнизона. Этак можно выдвигать ноты каждый раз, когда дислоцированные на островах войска выходят на утреннюю зарядку или отправляются на стрельбище.

«Возможно, таким образом японцы дают понять, что вчерашняя «утечка» из Кремля по поводу невозможности передачи Курильских островов воспринята японцами как «камень в их огород», но они продолжат настаивать на своих правах на эту территорию», — пояснил эксперт.

По его мнению, в официальных кругах японского МИДа вряд ли кто-то хоть на секунду поверил, что Россия в текущей ситуации откажется от контроля над Южными Курилами с их биоресурсами, полезными ископаемыми (в частности, ценнейшими запасами рения) и стратегическим значением для контроля подступов и обеспечения выхода в открытый океан из Владивостока.

«Если уж это не удалось во времена Горбачёва и Ельцина, то сейчас ещё менее вероятно. Но все продолжают отбывать номер, подыгрывая национализму избирателей», — отметил Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии считают неприемлемыми российские военные учения, которые стартовали 12 марта в южной части Курильских островов. Соответствующее представление было сделано российской стороне японским МИД.

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