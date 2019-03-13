Исламабад, 13 марта, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Фонд премьер-министра и Верховного суда Пакистана для строительства дамб собрал 10 миллиардов рупий (89 миллионов долларов).

Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, премьер-министр Пакистана Имран Хан опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети Twitter, в котором поблагодарил пакистанцев за щедрость.

Напомним, что инициатива создать Фонд для строительства дамб Диамер-Бхаша и Мохманд была выдвинута тогдашним председателем Верховного Суда Пакистана Мианом Сакибом Нисаром в июле 2018 года. Премьер-министр Имран Хан призвал всех пакистанцев, проживающих в странах Европы и США, пожертвовать как минимум по 1000 долларов. По словам премьера, если дамбы не будут построены, страна может оказаться на грани гуманитарной катастрофы.