Шри-Джаяварденепура-Котте, 13 марта, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Группа стран, возглавляемая Великобританией, представила в совете ООН по правам человека (СПЧ ООН) новый проект резолюции №40/1 по содействию делу мира, подотчетности государственных органов и соблюдению прав и свобод человека и гражданина в Шри-Ланке. Помимо Соединенного Королевства в подготовке документа приняли участие представители Канады, Германии, Черногории и Северной Македонии.

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По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», новая резолюция повторяет основные пункты резолюции 30/1 от 1 октября 2015 года, однако также отмечает позитивное влияние активной деятельности правительства Шри-Ланки в вопросе соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, в документе высокую оценку получили демократические и социальные институты Шри-Ланки, которые эффективно справились с политическим кризисом, разразившемся в стране в октябре 2018 года.

В проекте резолюции 40/1 также содержится требование дальнейшего наблюдения за обстановкой в Шри-Ланке со стороны верховного комиссара ООН по правам человека с последующим информированием СПЧ ООН о развитии ситуации в форме расширенных отчётов, подготовленных в письменной форме.