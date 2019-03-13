Нью-Дели, 13 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Организация оборонных исследований и разработок Индии запустила специализированную лабораторию по производство ряда медикаментов, предназначенных для оказания экстренной первой помощи солдатам, получившим серьезные ранения в ходе проведения антитеррористических операций. Решение было принято из-за растущего числа боевых жертв. Использование новых медикаментов позволит обеспечить успешную транспортировку пострадавших до ближайшего центра оказания квалифицированной медицинской помощи.

Айтен Юран Жест

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в число производимых лабораторией продуктов медицинского обеспечения также вошли герметики для кровоточащих ран, активно впитывающие перевязочные материалы и глицериновые солевые растворы. Кроме того, в места расположения боевых подразделений будут поставлены антисептические и обезболивающие средства, а также антибиотики нового поколения.

Применение данных продуктов при оказании медицинской помощи в зоне боевых действий крайне эффективно и повышает шансы сохранения жизни пострадавших, особенно если боевые столкновения происходят в районе джунглей или на больших высотах.