Москва, 13 марта, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Заявление вице-премьера Максима Акимова о том, что Россия должна наращивать цифровизацию процессов в промышленности для преодоления практически 100-летнего разрыва в производительности труда в сравнении с ведущими экономиками мира, выглядит не только не патриотично, но и как минимум странно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

После спада примерно на 50% в 90-е годы Россия превзошла советские показатели, являясь на сегодняшний день шестой экономикой мира, занимая 1−2 место в Европе. Хотя, конечно, если рассмотреть ВВП на душу населения, то результат будет скромней.

«Теперь на тему производительности труда — она соответствует уровню G7 80-х годов прошлого века. При этом россияне живут несколько лучше, чем работают. Причина — экспорт природных ресурсов (нефти и газа). В результате политики ресурсного национализма значительная часть доходов от экспорта сырья идет в бюджет и затем перераспределяется по экономике», — отметил эксперт.

Однако данная ситуация естественно нестабильна из-за высокой волатильности нефтяных цен. При этом решать проблему отставания в производительности труда можно и нужно, прежде всего, за счет развития высоких технологий и прочих новаций.

«Некоторые успехи здесь уже есть. Промышленный экспорт по итогам 2018 года в целом увеличился на 10,2%. Что соответствует $125 млрд. При такой динамике едва ли стоит сомневаться, что через 6−7 лет доля несырьевого экспорта удвоится.

Банку России стоит также перейти к политике сильного рубля, это позволит ускорить импорт высоких технологий, снизить инфляцию и, как следствие, стоимость банковского кредита и облигационного финансирования», — считает Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Максим Акимов, промышленности необходимо наращивать цифровизацию процессов, чтобы преодолеть практически 100-летний разрыв в производительности труда по сравнению с ведущими мировыми экономиками.

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