Москва, 13 марта, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Дорожная карта по развитию нефтегазохимической отрасли РФ на срок до 2025 года утверждена премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом он сообщил 13 марта на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев рассказал о подписании распоряжения, которым утверждается план соответствующих мероприятий. Развитие нефтегазохимического комплекса может потянуть за собой рост ряда других отраслей, связанных с переработкой и потреблением синтетической продукции.

Так, в планах — удвоение производства крупнотоннажных полимеров, из которых делаются различные трубы, пленки, листы и всевозможные изделия для бытовых нужд. В результате возможен переход от импорта таких полимеров и усиление импортозамещения на внутреннем рынке.

Утвержденный документ направлен на достижение целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает 17 позиций, говорится в сообщении пресс-службы правительства.