Киев, 13 марта, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Текущая динамика потребительской инфляции на Украине свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, говорится в комментарии украинского Нацбанка.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Регулятор утверждает, что в феврале 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе. В месячном выражении цены на Украине выросли на 0,5%, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Фактический показатель инфляции в феврале практически соответствовал траектории прогноза, опубликованной в «Инфляционном отчете» (январь 2019)», — говорится в сообщении НБУ.

Между тем эксперты считают, что радоваться рано — в марте и апреле начнут действовать факторы, которые вызовут скачок цен.

«Если бы не было укрепления гривны, инфляция была бы значительно выше, так как курс валюты сейчас оказывает наибольшее влияние на инфляцию», — заявил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, которого цитирует «Сегодня».

По словам эксперта, в марте-апреле начнет действовать фактор предвыборных социальных выплат, индексация пенсий и одноразовая выплата в размере 2,5 тыс. грн.

«В марте ожидается значительное увеличение инфляции в несколько раз, в сравнении с февралем. К примеру, сейчас, по нашим данным, овощи подорожали на 0,1%, то в марте-апреле это может быть 1−1,5%. То есть только за два месяца мы можем набрать 30% годовой инфляции», — уточнил Дорошенко.

По его словам, больше всего в цене вырастет хлеб.

ИА REGNUM напоминает, что в государственный бюджет Украины на 2019 год заложена годовая инфляция на уровне 7,4%. В 2018 году потребительская инфляция на Украине замедлилась до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 г. По итогам года в Нацбанке заявили, что снижение инфляции до 9,8% — «лучший показатель за последние пять лет».