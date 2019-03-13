Веллингтон, 13 марта, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Российские активистки-феминистки из скандально известной группы Pussy Riot приняли участие в акции протеста против строительства жилья недалеко от международного аэропорта Окленда в Новой Зеландии. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство ABC.

(сс) Denis Bochkarev Pussy Riot

Pussy Riot стала известна после проведения провокационной акции в Храме Христа Спасителя в Москве в 2012 году. Члены группы были осуждены на два года по статье «Хулиганство».

Активисты в этом регионе Новой Зеландии вручили представителю Партии зеленых петицию с более чем 18 000 подписей против плана строительства 500 квартир на 32 гектарах земли.

Эта земля считается одной из самых обширных территорий коренного народа маори в Новой Зеландии, конфискованной в соответствии с законом о новозеландских поселениях ещё в 1863 году. Граждане страны возмущены тем, что правительство ничего не делает, чтобы сохранить историческую землю от застройки.

Остается непонятным, какое отношение так называемые борцы из группы имеют к строительству жилья в Новой Зеландии, и кто их пригласил.