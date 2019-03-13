Дагестан, 13 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Дагестане вспыхнул конфликт вокруг новой больницы в селе Гурбуки Карабудахкентского района. Жители возмущены поступившей информацией о том, что вторую межрайонную больницу передают на баланс районного центра. Это решение, по их мнению, лишит их возможности получать полноценную врачебную помощь, а местных специалистов — получить работу в новом лечебном учреждении.

E-dug.ru Больница в селе Гурбуки

На месте строящейся больницы сегодня, 13 марта, собрались несколько тысяч человек, пишет «Черновик». Над толпой плакаты: «Наше будущее — наше здоровье», «Не забирайте у нас долгожданный подарок В. В. Путина».

К собравшимся вышел глава села Губден Осман Джалилов. Он предложил разойтись, избрав по нескольку представителей от каждого села для решения вопроса законным путем. Глава села Гурбуки Ибрагим Абдулмеджидов высказался за то, чтобы «рабочие места сохранились в губденской зоне», а также чтобы финансирование и обеспечение лекарствами «было прямое и оставалось подконтрольно главному врачу, назначенному в губденской зоне»

В минздраве республики пояснили, что ситуация с больницей в селе Гурбуки находится под контролем руководителей ведомства и главы республики Владимира Васильева. В район для решения проблемы уже выехал первый заместитель главы минздрава Фейзулах Габибулаев.

В комментарии министерства говорится, что «завершить строительство больницы, рассчитанной на 75 коек, и поликлиники до 100 посещений в смену удалось за счет средств, выделенных как из федерального, так и из республиканского бюджетов». При этом уточняется, что «отбор кадров будет проводиться строго на конкурсной основе».

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Напомним, новую больницу в селении Гурбуки вместо старой, построенной еще в 1961 году, начали возводить в 2008 году. Однако из-за недостаточного финансирования стройка встала на четыре года. Вновь строительство возобновили в 2013 году. Больницу планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2017 года.

Денежные средства на завершение строительства были выделены в рамках реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016−2025 годы», являющейся частью государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». Как сообщалось, при обсуждении лимитов государственной программы Владимир Путин дал поручение правительству РФ изучить потребности в дополнительных средствах.

Были выделены лимиты на четыре объекта социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе и на больницу в селении Гурбуки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из федерального бюджета на здравоохранение Дагестана было получено свыше 1,4 млрд рублей. На эти средства были проведены ремонтные работы в 71 медицинской организации, а также завершены строительство участковой больницы в селе Гурбуки Карабудахкентского района и реконструкция Ботлихской районной больницы.