Канберра, 13 марта, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Австралийское управление безопасности полетов приостановило все полеты Boeing 737 MAX. Об этом сообщает австралийское информационное агентство The Sydney Morning Herald. Такое решение обусловлено тем, что за последние пять месяцев произошли две смертельные авиакатастрофы с участием самолета данной модели.

Anna Zvereva Boeing 737 MAX

По словам директора авиационной безопасности Шейна Кармоди, запрет на полёты является временным — сейчас эксперты ожидают дополнительной информации, которая позволит проанализировать все риски при дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX.

Последняя авиакатастрофа с участием самолета произошла в 10 марта. Рейс Эфиопских авиалиний потерпел крушение вскоре после взлета из Аддис-Абебы по пути в Найроби, в результате чего погибли 157 человек.

В октябре Boeing 737 MAX индонезийской авиалинии Lion Air разбился вскоре после взлета из Джакарты. Тогда самолёт упал в море, в результате чего погибло 189 человек.