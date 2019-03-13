Южная Корея и США обсуждают активность КНДР на ракетно-ядерных объектах
Сеул, 13 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Южная Корея и США проводят рабочие консультации по линии Советов безопасности из-за подозрительных действий на северокорейских ракетно-ядерных объектах. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента Республики Корея.
Со стороны Сеула переговоры ведёт спецпредставитель Чон Ый Ён, а со стороны Вашингтона — советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. 12 марта дипломаты провели телефонные консультации для координации политики двух стран в отношении КНДР.
В начале марта, через несколько дней после неудачного окончания саммита лидеров Северной Кореи и США, который состоялся в Ханое, в СМИ появились сообщения о том, что КНДР восстанавливает ракетный полигон в Сохэ и, возможно, ведёт подготовку к проведению новых испытаний. Представители спецслужб США неоднократно заявляли, что им известно обо всей активности Северной Кореи и что они внимательно следят за действиями Пхеньяна.