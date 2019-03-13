Сеул, 13 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Южная Корея и США проводят рабочие консультации по линии Советов безопасности из-за подозрительных действий на северокорейских ракетно-ядерных объектах. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента Республики Корея.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Со стороны Сеула переговоры ведёт спецпредставитель Чон Ый Ён, а со стороны Вашингтона — советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. 12 марта дипломаты провели телефонные консультации для координации политики двух стран в отношении КНДР.

В начале марта, через несколько дней после неудачного окончания саммита лидеров Северной Кореи и США, который состоялся в Ханое, в СМИ появились сообщения о том, что КНДР восстанавливает ракетный полигон в Сохэ и, возможно, ведёт подготовку к проведению новых испытаний. Представители спецслужб США неоднократно заявляли, что им известно обо всей активности Северной Кореи и что они внимательно следят за действиями Пхеньяна.