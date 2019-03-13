Абсурд: планы Порошенко «обменять Крым на членство в ЕС»
Москва, 13 марта, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Не стоит слишком всерьёз воспринимать все обвинения, которыми бросаются друг в друга оппоненты и, в частности, Порошенко и Саакашвили, в ходе предвыборной кампании на Украине. В общем-то, как и любой другой предвыборной кампании, но в данном случае особенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«Саакашвили фактически человек без гражданства, которого на Родине ждёт суд, умудрившийся влезть в политические разборки на Украине и не без участия Порошенко выброшенный с этого поля. Им могут двигать какие угодно мотивы, от личной мести до стремления подыграть Тимошенко или надежды вернуться в игру в случае новой дестабилизации ситуации в стране. Не думаю также, что он был достаточно хорошо осведомлён о том, что происходило в 2014 году в украинских властных коридорах — сам он там появился в качестве значимой фигуры позже», — пояснил эксперт.
Порошенко, как любой политик, конечно, мог рассматривать любые варианты, и вполне возможно, что он, трезво (насколько это для него возможно, конечно) оценивая перспективы конфликта с Россией, понимал невозможность вернуть Крым. Но маловероятно, чтобы он мог всерьёз продвигать идею отказа от претензий на эти территории, поскольку это означало бы конфликт с националистическими группировками, да и операцию в Донбассе ставило бы под сомнение — ведь если можно отказаться от Крыма, зачем губить столько человеческих и материальных ресурсов за сохранение другого региона.
«Ну и, главное, странна сама идея того, чтобы можно было получить что-то от ЕС и НАТО, отдав что-то взамен не им, а России. Их как раз вполне устраивает «оккупированный» Крым как повод для политического давления, а вот присутствие самой Украины в их рядах представляет довольно сомнительную ценность, особенно с учётом того, что страна и так всё больше превращается в коллективную колонию Запада», — считает Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
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