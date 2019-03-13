Москва, 13 марта, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Не стоит слишком всерьёз воспринимать все обвинения, которыми бросаются друг в друга оппоненты и, в частности, Порошенко и Саакашвили, в ходе предвыборной кампании на Украине. В общем-то, как и любой другой предвыборной кампании, но в данном случае особенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Саакашвили фактически человек без гражданства, которого на Родине ждёт суд, умудрившийся влезть в политические разборки на Украине и не без участия Порошенко выброшенный с этого поля. Им могут двигать какие угодно мотивы, от личной мести до стремления подыграть Тимошенко или надежды вернуться в игру в случае новой дестабилизации ситуации в стране. Не думаю также, что он был достаточно хорошо осведомлён о том, что происходило в 2014 году в украинских властных коридорах — сам он там появился в качестве значимой фигуры позже», — пояснил эксперт.

Порошенко, как любой политик, конечно, мог рассматривать любые варианты, и вполне возможно, что он, трезво (насколько это для него возможно, конечно) оценивая перспективы конфликта с Россией, понимал невозможность вернуть Крым. Но маловероятно, чтобы он мог всерьёз продвигать идею отказа от претензий на эти территории, поскольку это означало бы конфликт с националистическими группировками, да и операцию в Донбассе ставило бы под сомнение — ведь если можно отказаться от Крыма, зачем губить столько человеческих и материальных ресурсов за сохранение другого региона.

«Ну и, главное, странна сама идея того, чтобы можно было получить что-то от ЕС и НАТО, отдав что-то взамен не им, а России. Их как раз вполне устраивает «оккупированный» Крым как повод для политического давления, а вот присутствие самой Украины в их рядах представляет довольно сомнительную ценность, особенно с учётом того, что страна и так всё больше превращается в коллективную колонию Запада», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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