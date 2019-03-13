Ярославль, 13 марта, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля вынес приговор обвиняемому в убийстве известного ярославского бизнесмена, в прошлом депутата муниципалитета Ильи Исаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Сорокин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Исаев был убит в ноябре 2017 года во дворе своего офиса на улице Первомайской. Преступник нанес ему множественные удары ножом, от которых Исаев скончался на месте.

Виновным в его убийстве суд признал 55-летнего жителя Ярославля Константина Сорокина. У него был значительный денежный долг перед Исаевым. Он признался в совершении преступления из личной неприязни.

Суд приговорил Сорокина к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Потерпевшими по делу признаны трое несовершеннолетних детей Ильи Исаева, родители, жена и брат — известный ярославский политик, депутат областной думы Павел Исаев. Подсудимый должен будет выплатить им 7 млн рублей. Защита планирует обжаловать приговор.