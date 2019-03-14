Хабаровск, 14 марта, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Заявление главы ФАС Игоря Артемьева о том, что жители РФ уже давно вдвое переплачивают за услуги ЖКХ, вызвало ряд закономерных вопросов — почему об этом сказано именно сейчас (неужели раньше было неясно?) и будут ли у этих громких слов столь же эффектные последствия? Об этом поговорила с экспертами корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

По словам главного антимонопольщика России, граждане отнюдь не недоплачивают «коммунальным монстрам», напротив, давно переплачивают им, а деятельность картелей каждый год наносит ущерб в 2% ВВП. Значит ли это, что будут приняты меры, в результате которых граждане перестанут переплачивать? По мнению финансового консультанта, кандидата экономических наук Максима Кривелевича, не изменится ничего. Даже несмотря на то, что здравомыслящие чиновники начали осознавать необходимость хоть какого-то повышения уровня жизни граждан. Между тем если этого не сделать, то очень скоро даст о себе знать целый комплекс проблем, и не только в сфере ЖКХ:

«Посмотрим, что последует из заявления главы ФАС. У меня скептические ожидания по этому поводу».

Без энтузиазма комментирует слова главы ФАС и руководитель консалтинговой группы «Ермилов и партнеры», региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов. Политолог считает, что группы, лоббирующие гигантские сборы с населения за ЖКХ, уступать не намерены. Злость, которую порождают хамские высказывания одних чиновников, нужно гасить позитивными высказываниями других — но проблема в том, что обещания остаются обещаниями, между тем как страна находится на грани серьезного кризиса:

«Если власть, наиболее здоровая её часть, не примет самых жестких мер, не умерит аппетиты монополистов в сфере ЖКХ, производства лекарств и так далее, ничего хорошего не произойдёт, это совершенно точно. У меня довольно скептические ожидания по поводу удешевления услуг ЖКХ в два раза. ЖКХ дорожает и будет дорожать, как и всё остальное. И количество недовольных тоже будет расти, соответственно. Период, когда допустимы были косметические меры в виде громких заявлений, давно упущен».

А как обстоит дело с благими инициативам там, где они появляются?

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