Ленинградская область, 13 марта, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В бюджет Ленинградской области на 2019 год предлагается внести поправки, увеличивающие его доходную и расходную части. Основным источником прибавки доходов будут неналоговые поступления от «Газпрома».

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства Ленобласти

Как сообщили 13 марта в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, согласно поправкам, доходы областного бюджета в 2019 году увеличатся на 1,8 млрд рублей, расходы — на 11 млрд рублей, дефицит бюджета составит 15,7 млрд рублей.

С учетом предложенных поправок, доходы Ленобласти в 2019 году составят 122,4 млрд рублей, расходы — 138,1 млрд рублей, дефицит — 13,9% от собственных доходов (по Бюджетному кодексу РФ, этот показатель не должен превышать 15%).

Как ожидается, в бюджет региона поступит 1 млрд рублей в качестве возмещения за причинение вреда транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные и крупногабаритные грузы, автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Это предусмотрено соглашением с ПАО «Газпром», заключенным в 2018 году.

Расходная часть бюджета будет увеличена путем направления дополнительных средств на строительство, реконструкцию и обслуживание дорог, ЖКХ и социальные нужды.

«Поправки, вносимые в бюджет области, утверждают наши приоритеты и формируются исходя из интересов каждого жителя региона. В первую очередь это образование, медицина и жилищно-коммунальная сфера», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Предложенные правительством региона поправки в бюджет будут рассмотрены на заседании Законодательного собрания Ленинградской области 27 марта.