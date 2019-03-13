Москва, 13 марта, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Авторы Майдана заинтересованы в десакрализации власти президента Украины Петра Порошенко, уверен депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя анонсированный украинскими националистами митинг 16 марта на Майдане.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

«На Украине ничего бесплатно не делается, — сказал Колесниченко. — И ни один Майдан бесплатно не собирался. Ничего 16 марта серьёзного не произойдёт, потому что авторы Майдана заинтересованы в десакрализации власти Порошенко, запугивании тех людей, которые хотят попытаться проконтролировать законность выборов и, наконец, самое главное: те, кто им платит, заинтересованы в том, чтобы выборы состоялись и тот, кто будет избран, получил признание в Европе».

Кроме того, он отметил, что за 27 лет независимости Украины не было борьбы политических идей.

«Была борьба за доступ к бюджетному пирогу, — констатировал экс-депутат. — И сегодня тоже борьба за бюджетный пирог. Никто не строит Украину, никого не интересует система государственности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. В настоящий момент количество официально зарегистрированных международных наблюдателей на выборах президента Украины достигло 635 человек.