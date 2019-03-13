Москва, 13 марта, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Вопрос о высказывании госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, обвинившего Россию в политическом давлении на Украину через энергетику, необходимо переадресовать в МИД РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не буду отнимать хлеб у моих коллег из Министерства иностранных дел, пусть они комментируют заявления Помпео, тем более такие колоритные», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео обвинил Россию в том, что она якобы пользуется энергоресурсами для оказания политического давления на граждан Украины. По его словам, Москва мешает Киеву пользоваться своими энергетическими резервами.