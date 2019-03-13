Великий Новгород, 13 марта, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин объяснил журналистам, почему сам не выходил на уборку городских улиц от снега и не сбивал сосульки с крыш домов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такой вопрос градоначальнику был задан на пресс-конференции, посвящённой 100 дням его работы во главе муниципалитета.

Adm.nov.ru Уборка снега

«Задача администрации — правильно организовать эту работу. Нам удалось избежать транспортного коллапса — люди автобусы не толкали, машины не застревали. Мы поняли те проблемы и сложности, которые возникли этой зимой, и избежим их в следующем контракте. Также мы приняли стратегическое решение: исторический центр города и туристические маршруты убирать своими силами — муниципальным предприятием «Городское хозяйство», что позволит нам реагировать более оперативно», — заявил мэр Великого Новгорода.

Низкое качество уборки городских территорий от снега нынешней зимой Сергей Бусурин объяснил низкой стоимостью контракта. По его словам, в результате торгов она упала на 30%, с первоначальных 150 млн рублей до 109 млн рублей, однако подрядчик всё-таки согласился убирать город и по этой цене.

«Ни я, ни администрация не удовлетворены результатом, и в этом году мы постараемся заключить контракт таким образом, чтобы он учитывал эти ошибки», — заявил Бусурин.

Контракты на новый сезон предполагается заключать с 1 июля 2019 года.

Мэр подчеркнул, что условия контракта будут пересмотрены в интересах пешеходов: пешеходные переходы и тротуары должны убираться не в последнюю, а в первую очередь, как и основные городские дороги. Кроме того, в нём будут предусмотрены более серьёзные штрафные санкции — не за конкретные участки неубранных дорог, а определённый процент от всей суммы контракта.