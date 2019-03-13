Коян, Южная Корея, 13 марта, 2019, 14:17 — ИА Регнум. 13 марта в Южной Корее произошел пожар на трех разных фабриках, сообщает телеканал YTN.

jackmac34 Огонь

Пожар произошел в районе Догын-дон в городе Коян.

Известно, что огнем было охвачено три здания, в том числе завод по производству переплетов, завод по производству вентиляторов и завод по производству окон.

Огонь удалось потушить через час. Известно, что из-за сильных порывов ветра огонь распространился и на близ лежащие деревья.

В тушении пожара приняло участие 133 человек и 37 единиц пожарной техники и 2 вертолета.

По предварительным оценкам пожарной службы, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из зданий. Известно, что при пожаре никто из персонала не пострадал.