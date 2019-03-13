Вашингтон, 13 марта, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA опубликовало последний панорамный снимок, сделанный марсоходом Opportunity. Об этом 12 марта сообщается на сайте NASA.

NASA Последнее изображение Opportunity

На последней панораме виден внутренний склон западного вала кратера Эндевор. Снимки были сделаны ровером незадолго до того, как он ушёл в спящий режим в июне 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля были предприняты последние попытки восстановить связь с Opportunity, но они не увенчались успехом. Связь с марсоходом была потеряна в июне 2018 года после мощной песчаной бури.

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