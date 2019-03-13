Москва, 13 марта, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно состоится сегодня, 13 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности. Москва

Официальный представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин сегодня работает в Москве, в повестке дня — целый ряд разных встреч, «в том числе по отдельности с участниками совещания с постоянными членами Совбеза».

Читайте также: Путин выступит на съезде Российского союза промышленников

Завтра, 14 марта, работа главы государства будет посвящена съезду Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Путин примет участие в заседании, выступит, послушает выступления некоторых участников и затем традиционно в закрытом режиме проведет встречу с членами бюро РСПП», — добавил Песков.