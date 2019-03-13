Москва, 13 марта, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Слова руководителя ГИБДД Михаила Черникова о том, что превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 км/час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3% выглядят аргументированно, особенно на фоне понимания, что изменять требования к уровню допустимого превышения скоростного режима возможно после инспектирования дорог, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.

Петр Данилов ИА Красная Весна Сотрудники ДПС

За 2018 год количество ДТП на территории Российской Федерации составило 1ЗЗ, 2 тыс., количество погибших в результате аварии — 16,6 тыс. чел. При этом основными причинами ДТП случат некачественное покрытие дорог (30,5 тыс. случаев) и алкогольное опьянение (5,4 тыс. случаев). Очевидно, что обе причины усугубляет несоблюдение скоростного режима передвижения.

«Однако данные аргументы не убедили депутатов в эффективности предлагаемой меры, что связанно с проблемами ее реализации, особенно необходимостью регулирования уровня погрешности дорожных камер наблюдения. Приборы фото‑ и видеофиксации по своим техническим характеристикам ориентированы на учет допустимой разницы в 20 км/час, спасая тем самым водителей от необоснованных штрафов», — отметил эксперт.

В случае принятия закона камеры необходимо перенастраивать, что будет связано со значительными временными, финансовыми и техническими затратами. У каждой из 2 тыс. московских фото‑ и видеофиксаторов имеется ключ защиты, требующий индивидуальной настройки, что потребует значительных финансовых бюджетных расходов, которые потом лягут на плечи водителей в виде штрафов.

«Таким образом, принятие законодательства об изменении допустимого уровня превышения скоростного режима ограничены, прежде всего, необходимостью значительных ресурсных затрат по восстановлению качества дорожных покрытий и настройку погрешностей фото‑ и видеофиксаторов. В случае отсутствия данной подготовительной работы подобные законодательные инициативы лишь ухудшат условия для автовладельцев», — считает Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/час.

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