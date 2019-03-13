Ижевск, 13 марта, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей обсуждают видео, в котором был развенчан главный миф об автомате АН-94 («Абакан»), согласно которому оружие может класть две пули в одну точку. Ролик был опубликован 12 марта на YouTube-канале «Концерн Калашников».

vitalykuzmin.net АН-94 «Абакан»

Результаты произведенной тестовой стрельбы показали, что на 50 метрах (при режиме стрельбы очередями с отсечкой по 2 патрона) две пули, выпущенные из «Абакана», не попадают в одну точку, вторая ложится в правый верхний угол мишени на расстоянии примерно 10−20 см от первой.

Технический консультант Владимир Онокой пояснил, что идея конструкторов автомата заключалась не в том, чтобы пули ложились в одну точку, а в повышении вероятности поражения. Специалист добавил: несмотря на то, что АН-94 не пришел на смену Автомату Калашникова, он является «очень и очень интересным образцом».

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Напомним, автомат АН-94 («Абакан») был разработан конструктором Геннадием Никоновым в 1987 году. Он способен вести огонь в режимах одиночных выстрелов, автоматического огня и стрельбы очередями с отсечкой по 2 патрона.