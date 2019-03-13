Киев, 13 марта, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Облигации правительства США допущены на украинский рынок ценных бумаг. Решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 12 марта, сказано на сайте комиссии.

Гособлигации США

Жители Украины смогут покупать и продавать казначейские ноты правительства США U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине разрешили торговлю акциями американской компании Apple.

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