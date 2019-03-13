Варшава, 13 марта, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Польские фермеры, объединенные в движение «Аграрный союз» (AGROUnia), сегодня утром, 13 марта, жгли в районе варшавской площади Завиши, неподалеку от центрального железнодорожного вокзала, шины, траву, а также разбросали яблоки и мертвых свиней, парализовав движение, взрывали петарды и включили сирены, сообщают польские СМИ.

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Фермеры выдвигают правительству ряд условий: установить обязательную долю для продукции отечественного производства в крупных магазинах на уровне 51%; маркировать агропродовольственные товары флагом страны происхождения; провести реформу Сельскохозяйственных палат и сделать их независимыми от министерства сельского хозяйства; сделать аудит сельскохозяйственных профсоюзов (в связи с информацией о возможных злоупотреблениях); отказаться от планов передачи распределения воды в управление частным лицам; возместить убытки фермерам, пострадавшим от африканской чумы свиней.

Комментируя акцию фермеров, симпатизирующий правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) проправительственный портал Telewizja Republika пишет: «Интересно, что сторонники «Аграрного союза», стремящиеся к возобновлению сотрудничества с Россией, так агрессивно протестуют на следующий день после празднования годовщины присоединения Вышеградской группы к НАТО, резонируя с прозвучавшими много раз словами, которые подчеркивают необходимость защиты от России и ее агрессивных действий, в частности сохранить санкции».

Однако портал лукаво «забыл» упомянуть, что одно из требований «Аграрного союза» полностью звучит так: ввести эмбарго в отношении продажи в Польше каменного угля из России до тех пор, пока не будут сняты российские ограничения на экспорт польских фруктов и овощей.