Москва, 13 марта, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Разрыв Украиной договора о Дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года не отвечает интересам ни Киева, ни Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

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«Слом этого документа, очевидно, не в интересах народов наших двух стран. Это всё равно, что стрелять себе в ногу», — считает официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года. Украина намерена разорвать соглашение с 1 апреля якобы из-за нарушения договора Москвой.

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Напомним, договор был подписан сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Документом закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Ранее, 13 марта, МИД России направил Киеву ноту о нарушениях украинской стороной положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве от 1997 года. Отмечалось, что Украина не соблюдала статью 12 договора о защите этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории.