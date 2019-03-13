Астана, 13 марта, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Гроссмейстер Дармен Садвакасов планирует встретиться с министром образования и науки Казахстана Куляш Шамшидиновой для обсуждения внедрения шахмат в школьную программу, сообщает 13 марта агентство «Казинформ».

alsen Шахматы

Садвакасов отметил, что Шамшидинова работала в АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» и всегда оказывала поддержку развитию детских шахмат. По его словам, встреча должна состояться в марте 2019 года.

Гроссмейстер добавил, что внедрение обязательного предмета «шахматы» позволит развивать у детей память, логику, решимость и другие качества.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая аким (глава) Павлодарской области Казахстана Булат Бакауов заявил, что во всех школах региона игра в шахматы введена в качестве обязательного предмета.