Москва, 13 марта, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Членство российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах Visa и Mastercard приостановлено. Банковские карты заблокированы за границей и в России, говорится в сообщении кредитной организации.

Банковские карты

Платежные системы приостановили членство банка с 12 марта в связи с внесением его в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина. В ближайшее время карты Visa заменят на карты российской платежной системы «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, «Еврофинанс Моснарбанк» был сообща учрежден властями России и Венесуэлы для финансирования совместных проектов. На фоне кризиса в Венесуэле он попал в черный список США.

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